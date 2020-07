Inbraak in vier auto’s Tim Van Der Zeypen

09 juli 2020

Op het Raghenoplein en in de Augustijnenstraat is er ingebroken in enkele auto’s. De politie van Mechelen-Willebroek stelde in totaal vier meldingen op. “Telkens werd e toegang verschaft door een zijruit in te slagen”, zegt politiewoordvoerder Danny Dumoulin. De buit bestond veelal uit elektronisch apparatuur, documenten en een geldsom. Er is een onderzoek opgestart.