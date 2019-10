Inbraak in twee woningen in dezelfde straat TVDZM

10 oktober 2019

08u10 0

In de Vinkstraat hebben dieven ingebroken in twee woningen. Zo geraakten de daders bij een woning binnen langs de achterkant. Daar werd een deur geforceerd. Eens binnen werd het volledige pand doorzocht. De dieven maakten er een geldsom buit. In de tweede woning gingen de dieven er dan weer vandoor met een partij juwelen en een tablet. Hier konden de dieven het huis betreden door een niet-slotvaste deur.