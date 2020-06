Inbraak in sportlokaal Tim Van Der Zeypen

04 juni 2020

Dieven hebben langs de Gentsesteenweg ingebroken in sportlokaal. De daders geraakten binnen door een deur te forceren. Eens binnen werd het pand doorzocht. Of er ook een buit werd gemaakt, is nog niet bekend. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.