Inbraak in kelder van flatgebouw: vier bergruimtes doorzocht Tim Van Der Zeypen

25 maart 2020

Dieven hebben in de Elektriciteitstraat ingebroken in een appartementsgebouw. In de gemeenschappelijke kelderruimte werden de deuren van vier bergruimtes opengebroken. Ze werden ook alle vier doorzocht. Of er een buit werd gemaakt, is nog niet bekend. “Dit moet door de slachtoffers nog worden nagegaan”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De daders worden opgespoord. De lokale politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.