Inbraak in drie woningen Tim Van Der Zeypen

27 juli 2020

Dieven hebben dit weekend ingebroken in drie woningen. Zo werd er onder meer ingebroken in een woning langs de Kruisbaan. Daar werd een partij juwelen gestolen. Om binnen te geraken, werd er hier een deur geforceerd. In de Gasthuisveldstraat, werd er dan weer een raam open gebroken. Eens binnen werd het pand doorzocht. Hier werd een laptop en een fototoestel gestolen. Tot slot geraakten de daders ook binnen in een woning langs de Mechelsveldstraat. Hier werd via de achterkant van het pand een deur geforceerd. Of er ook hier een buit werd gemaakt, is nog niet bekend. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. De daders worden opgespoord.