Inbraak in auto Tim Van Der Zeypen

24 augustus 2020

11u00 0

Langs de Van Kerckhovenstraat in Mechelen heeft een dief ingebroken in een personenwagen. Hij ging aan de haal met een sleutelbos, enkele boorddocumenten en een geldsom. Bij de auto-inbraak werd een raampje ingeslagen. Er is een onderzoek opgestart.