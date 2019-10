Inbraak aanpalende woningen TVDZM

11 oktober 2019

10u00 0 Mechelen Op de Dorpstraat hebben dieven ingebroken in twee aanpalende woningen.

De daders raakten in de eerste woning binnen via het raam achteraan. Hier werd volgens de eerste vaststellingen niets gestolen. De tweede woning werd doorzocht nadat er een deur werd geforceerd. Of de dieven hier buit maakten, is nog niet bekend. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.