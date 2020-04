In de aap gelogeerd: Floeren Aap opent bed & breakfast Wannes Vansina

13u41 0 Mechelen De Floeren Aap werkt aan de opening van een bed- en breakfast boven het café. De Mechelse horecazaak hoopt in mei te kunnen openen. “Al in den aap gelogeerd?”, lachen Veerle Deknopper en Ad Musters.

Boven het café in Nieuwwerk komen drie kamers. “Vroeger waren daar drie studio’s, maar die hebben heel lang leeggestaan. De nieuwe eigenaar heeft ze helemaal genoveerd en intussen zijn ze praktisch klaar”, vertelt Musters.

De cafébaas en cultuurrecensent-schrijfster zagen hun kans schoon en smeedden plannen om er een bed & breakfast van te maken. “Een café runnen is tegenwoordig meer passie dan wat anders. Rijk word je er niet van. Dankzij de B&B hopen we uit onze zaak een volwaardig inkomen te kunnen halen.”

Muzikanten

Het café en de B&B krijgen dezelfde naam, maar zijn wel twee aparte projecten. “We mikken uiteraard op toeristen, maar bijvoorbeeld ook op muzikanten die hier na hun optreden willen blijven slapen. We verwelkomen vaak bands uit het buitenland.”

Het wordt overigens geen bed & breakfast in de letterlijke zin van het woord. De kamers zijn eerder studio’s, met eigen keuken en badkamer. De Floeren Aap serveert geen ontbijt, maar kan bijvoorbeeld wel zorgen voor een gevulde koelkast. Het maakt de B&B ook aantrekkelijk voor zakenlui die wat langer in de stad verblijven.

Kunstenaars

“Een antiekhandelaar zal meubeltjes leveren die te koop zullen zijn. Hetzelfde geldt voor het werk van de kunstenaars die we hier regelmatig willen laten exposeren.”

De officiële opening is gepland op 20 mei, al is het niet zeker of dat gezien de coronacrisis ook zal lukken. Om het project te financieren, hebben de uitbaters een crowdfundingsactie lopen via ulule.com. Op die manier hopen ze 10.000 euro op te halen.