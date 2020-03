Exclusief voor abonnees Improacteurs doorbreken isolement rusthuisbewoners met liveshow Wannes Vansina

17 maart 2020

18u16 2 Mechelen Mechelen roept haar inwoners op om massaal brieven, tekeningen en filmpjes te sturen naar de woonzorgcentra. Sommige inwoners nemen dat wel heel letterlijk. Een aantal improacteurs en muzikanten slaat de handen in elkaar om een show te maken voor de rusthuisbewoners van de Senior Living Group.

Het idee voor de liveshow komt van Joris Gulders (35), acteur bij improvisatiegezelschap The Lunatics. “Mijn oma heeft in een woonzorgcentrum gezeten, ik weet hoe belangrijk sociaal contact voor de bewoners is”, vertelt hij. De Mechelaar deed een oproep op sociale media, enkele dagen later was alles in kannen en kruiken. Onder andere Johan Bolsens en Alain Rinckhout en zangeres Alexandra Franck spelen mee. CK Productions, dat normaalgezien Tomorrowland Winter zou doen, staat in voor de techniek.

