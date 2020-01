Ilona opent keramiekworkshopruimte Sumus: “Mensen hebben nood aan vertraging” Wannes Vansina

28 januari 2020

16u52 0 Mechelen Ilona Van den Bergh (50) heeft tegenover het Speelgoedmuseum in Mechelen Sumus geopend: een workshopruimte voor hedendaags keramiek. Deelnemers vertragen er letterlijk en figuurlijk met hun handen in de klei.

Ilona werd zo’n twintig jaar geleden gebeten door de keramiekmicrobe. Ze volgde een opleiding aan het IKA, maar vervolgens moest haar hobby wijken voor kinderen, verbouwingen en werk.

Tot ze zes jaar geleden besliste om de knop om te draaien. “Ik was mijn werk bij een projectontwikkelaar beu, wilde iets anders. De crisis van de veertiger”, lacht ze. “Uiteindelijk heb ik beslist om keramiek te gaan maken.”

Stomverbaasd

Sindsdien maakt ze in het kleine atelier van haar woning in Heindonk haar eigen strakke creaties en verkoopt ze die wereldwijd via haar webshop. “Ik werk vooral met gietmallen die ik zelf maak. Dat is een techniek die bij het grote publiek niet zo bekend is: iedereen denkt bij keramiek aan draaien, draaien en draaien. Je kan ook andere vormen dan ronde maken.”

“Ik wil met mijn workshops de deelnemers de klei en het plezier om ermee aan de slag te gaan leren ontdekken. De mogelijkheden zijn ongekend. Mijn workshops zijn dan ook gericht op mensen zonder ervaring. Elke keer zijn ze stomverbaasd van het resultaat.”

Zen

Ze keren niet alleen met een handschaaltje, vaas of porseleinen theelichtje naar huis. “Je ziet mensen hier tot rust komen. Dat is zo belangrijk in deze gejaagde tijden. Met klei kan je niet anders dan traag werken”, aldus de keramiste.

“De focus ligt op je handen, niet op je hoofd. De mensen gaan helemaal zen buiten. ‘Beter als naar de psycholoog gaan’, vertelde iemand me”, vervolgt ze.

Hub

Sumus is maar tijdelijk in de Nekkerspoelstraat. Ilona huurt van de vzw Mest. Haar pand stond leeg in afwachting van de realisatie van een nieuwbouwproject op de voormalige Senamsite. Nadien hoopt ze ergens in Mechelen een doorstart te kunnen maken.

“Ik ben trouwens nog op zoek naar mensen die in Sumus andere workshops willen organiseren, zoals kalligrafie of weven. Op die manier wordt dit een hub voor creatieve handwerkers.”

Overleven

Ilona maakt een droom waar, maar financieel is het wel een moeilijk verhaal. “Kunnen leven van mijn keramiek is veel gezegd. Ik denk dat elke kleine zelfstandige enorm worstelt. Het is meer overleven, maar geld is niet alles. Andere tellen af naar hun pensioen, ik kan dit de rest van mijn leven doen. Dit voelt niet als werken”, besluit ze.

Meer info op sumus.be en www.ilonavandenbergh.be.