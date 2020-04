Illegale drugsdealer (46) krijgt achttien maanden met uitstel Tim Van Der Zeypen

22 april 2020

15u25 0 Mechelen De 46-jarige Mohammed E.M. is door de rechtbank schuldig bevonden aan het verhandelen van cocaïne. De feiten werden niet betwist.

Enkele jaren geleden vluchtte de veertiger met een roeibootje vanuit Marokko naar België. Omdat hij geen inkomen had, begon hij hier drugs te verkopen. Vorig jaar kwamen de feiten aan het licht. Dit na een disscussie in de woning van een kennis waar hij mocht verblijven. Toen de politie tussenbeide kwam, merkte het twee gsm’s op bij de man.

Er volgde een huiszoeking en daarbij werd cocaïne aangetroffen. De drugs was verpakt in verschillende kleinere zakjes met het oog op verkoop. Op het politiekantoor werden later nog eens dertien ander pakjes cocaïne aangetroffen. Deze zaten verstopt in de onderbroek van E.M. Vanaf het begin van het onderzoek gaf hij de feiten toe en werkte hij goed mee.

700 euro per week

“Ik verdiende met de drugsverkoop al snel zo’n 700 euro per week”, verklaarde hij onder meer. Sinds zijn arrestatie verblijft hij in de gevangenis. Volgens zijn raadsman beseft de veertiger inmiddels dat hij hier in België weinig toekomst heeft. “Na een veroordeling wacht hem een repatriëring naar zijn thuisland”, klonk het twee weken geleden op zitting.

De verdediging vroeg daarom enig mildheid. De rechter ging hier enerzijds in mee. Ze veroordeelde de veertiger tot een celstraf van achttien maanden gekoppeld aan een geldboete van 8.000 euro met een gedeeltelijk uitstel.