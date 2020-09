Illegaal riskeert twee jaar cel nadat hij drugs over gevangenismuur gooit Tim Van Der Zeypen

23 september 2020

12u30 4 Mechelen Het parket in Mechelen heeft woensdagvoormiddag een celstraf gevorderd van twee jaar effectief tegen Abdusallam M. De man gooit in mei 2020 twee blokjes hasj over de gevangenismuur van Mechelen.

Het was een getuige die de politie had verwittigd. De persoon had gezien hoe de beklaagde een pakketje over de gevangenismuur naar de binnenkoer had gesmeten. De politie kon M. aantreffen in de buurt. Binnenin de gevangenis werd het pakketje teruggevonden. Er zaten volgens het parket twee bolletjes hasj in. Bij zijn verhoor bij de onderzoeksrechter gaf de man de feiten toe.

“Maar voor wie de drugs was, wilde meneer niet kwijt”, klonk het nog op zitting. “Uit telefonie-onderzoek bleek verder nog dat hij sinds 2 mei tot op het moment van zijn arrestatie quasi elke dag naar een nummer in de gevangenis belde.” Het parket eiste naast een celstraf van twee jaar ook nog een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro. De beklaagde is illegaal in ons land en heeft een bijzonder zwaar strafregister.

“Maar ik ben het beu om in de gevangenis te zitten”, zei de man op zitting. “Ik wil mijn leven veranderen. Ik wou enkel mijn vrienden helpen in deze coronatijden.” M.’s advocate Sylke Vankeerberghen vroeg begrip voor de situatie en gaf de rechter mee dat mensen misbruik van hem maken.

Een vonnis volgt op 21 oktober.