Illegaal riskeert achttien maanden met uitstel voor diefstal van bankkaart TVDZM

27 mei 2019

17u45 0 Mechelen Een 22-jarige illegaal uit Gent riskeert achttien maanden cel met uitstel. Hij stond terecht voor de diefstal van een bankkaart en geld. Opmerkelijk is dat zijn slachtoffer een voorbijganger was die de twintiger wou helpen en hem een twintig euro cadeau deed. Pas op zitting gaf de twintiger de feiten toe.

De feiten dateren van begin dit jaar. De lokale politie kreeg toen een telefoon van een Mechelaar waarvan de bankkaart was gestolen. Via camerabeelden kon de politie een verdachte identificeren. Die probeerde op dat moment iets te kopen in het station van Mechelen en vroeg om meer cash af te halen met de bankkaart. Vervolgens gooide hij de bankkaart weg. De bankkaart kon uiteindelijk gelokaliseerd worden in een vuilbak, de twintiger werd opgepakt en verhoord. “De bankkaart heb ik gevonden en weggegooid omdat ik voelde dat de politie me achterna zat”, verklaarde hij oorspronkelijk aan de politie. Op zitting kwam hij daarop terug en gaf hij toe dat hij de bankkaart had meegenomen nadat hij aan een voorbijganger had gevraagd om geld én dat uiteindelijk ook kreeg. Dat maakte de feiten volgens de openbaar aanklager Nele Van Looy nog gewetenlozer dan dat ze al waren. Zij vorderde een celstraf van achttien maanden met uitstel. De verdediging verzette zich daar niet tegen. Zijn raadsman Cédric Monheim vroeg aan de rechtbank wel enige mildheid: “Hij is een jonge vader en heeft altijd meegewerkt met het gerecht.” Een vonnis volgt op 24 juni.