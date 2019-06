Illegaal krijgt straf met uitstel na diefstal van bankkaart TVDZM

28 juni 2019

16u35 0

Een 22-jarige illegaal uit Gent is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel. De man stond eerder deze maand terecht voor de diefstal van een bankkaart en een geldsom. Opmerkelijk is dat het slachtoffer een man was die hem wou helpen. Zo had de twintiger zijn slachtoffer aangesproken op straat, vroeg hij een geldsom maar terwijl hij twintig euro cadeau kreeg, stal beklaagde de bankkaart van zijn slachtoffer. Met die bankkaart werd er uiteindelijk geprobeerd om geld af te halen in het station in Mechelen. Daar werd de jongeman ook in de boeien geslagen. Sindsdien zit hij in de gevangenis. Op zitting gaf beklaagde de feiten toe. Zijn advocaat Cédric Monheim vroeg enige mildheid en kreeg dat ook. De jongeman moet voorlopig niet naar de gevangenis. Wel werd er naast een celstraf van tien maanden met uitstel ook nog een geldboete van 400 euro opgelegd.