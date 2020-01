Exclusief voor abonnees Ikraaan, finaliste De Nieuwe Lichting, overwint haar sociale angst: “Mijn alter ego heeft geen schrik van mensen” Wannes Vansina

25 januari 2020

06u54 0 Mechelen Vlaanderen heeft kennis gemaakt met een nieuw muziekgenre: soultrap. Zangeres Ikraaan (21) uit Mechelen importeerde het uit de VS en deed er haar eigen ding mee. Vorig jaar bracht ze een opgemerkte EP uit: Happy pill. Tekstueel eerder een zware pil. “Ik zing over supernegatieve emoties zodat ik die in het echte leven niet moet dragen”, zegt ze. Maar het maakt haar wel een van de finalisten van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel.

Dat ze het muzikaal aan het maken is, mag verbazing wekken. Ikraan Mohamed Haji, zoals vrienden en familie haar kennen, lijdt aan sociale angsten - ze is bang om te praten met mensen die ze niet kent, laat staan ervoor op te treden – en haar moeder vindt muziek maar tijdverlies. Maar ze laat zich daar niet door tegenhouden en gaat haar eigen weg. “Ik ben mijn eigen inspiratie, of is dat arrogant om te zeggen?”

Tot voor kort had je blijkbaar nog nooit van De Nieuwe Lichting gehoord.

“Inderdaad. Mijn label Fake had mij gevraagd of ze mij mochten inschrijven. ‘Doe maar’, antwoordde ik. Toen ik door Studio Brussel werd opgebeld met de melding dat ik geselecteerd was, reageerde ik nogal koel. Ik ben dan achteraf gaan opzoeken wat het inhield. Blijkbaar is het best wel cool om in de finale van De Nieuwe Lichting te zitten!”

