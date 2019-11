IJzerenleen en deel Onze-Lieve-Vrouwestraat vanaf 30 maart autoluw Wannes Vansina

20 november 2019

13u06 0 Mechelen De stad Mechelen breidt de autoluwe zone op 30 maart uit met de IJzerenleen en een deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat. De maatregel moet volgens het bestuur de belevingswaarde van de binnenstad verder verhogen. De Onze-Lieve-Vrouwestraat zal volgend najaar ook worden heraangelegd, de Adegemstraat volgt.

Vanaf 30 maart worden zowel de IJzerenleen als het deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat tussen Graaf van Egmontstraat en Louizastraat autoluw. Dat betekent dat er tussen 11 en 18 uur geen wagens meer in mogen. Rijd je er toch in, dan word je nummerplaat geregistreerd door een camera en volgt een boete van 58 euro.

“Op basis van overleg met handelaars en bewoners hebben we beslist dat de IJzerenleen en de Onze-Lieve-Vrouwestraat niet hetzelfde autovrije karakter krijgen als de Bruul. Handelaars, bewoners en garagehouders zullen het autoluw gebied wel nog met de wagen kunnen betreden. Ook blijven onder meer de bussen van De Lijn in deze straten rijden”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Parkeerplaatsen

De autoluwe zone moet van beide straten “een absolute toplocatie” maken. “We zijn in dialoog met de handelaars gegaan. Er zijn heel wat concrete ideeën naar boven gekomen waar we rekening mee houden. Zo moeten we unieke ambachtszaken op de IJzerenleen meer in de kijker zetten”, zegt schepen van Economie Greet Geypen.

De parkeerplaatsen verdwijnen. In de Gebroeders Verhaegenstraat komen tijdens de openingsuren twintig parkeerplaatsen voor kortparkeren (60 minuten) in de plaats van de huidige gewone. “Ook komen er alternatieve leveringen via fietskoeriers of via City Hub waardoor het laatste deel van het transport op een duurzame manier wordt overbrugd. De vele parkings in de binnenstad blijven bereikbaar en liggen op wandelafstand van het kernwinkelgebied. De binnenstad blijft goed bereikbaar”, benadrukt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Heraanleg

De Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt heraangelegd. “De nutsleidingen en riolering zijn sowieso aan vervanging toe. Een heraanleg dringt zich hoe dan ook op”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen. “We willen de straat opwaarderen naar het voorbeeld van de Bruul, met aandacht voor groenzones, rustplekken en plaatsen voor fietsenstallingen en terrassen.” Het ontwerp wordt volgend voorjaar verwacht, de werkzaamheden starten na de zomer en zullen in fases verlopen. Vervolgens zal ook de Adegemstraat worden vernieuwd, maar die timing is nog onduidelijk.

Het eerste stuk van de Onze-Lieve-Vrouwestraat, aan de Korenmarkt, blijft nog zeker twee jaar niet autoluw, omdat het samen met de Louizastraat als omleidingsweg zal dienen op het ogenblik dat de Adegemstraat openligt én omdat de handelaars de autoluwe zone niet zien zitten.

Shopping shuttle

Bij de start van de gesprekken tussen stad en handelaars stuitten de plannen op heel wat weerstand. “We zijn met een valse noot gestart, omwille van de schrik bij de handelaars. Die is niet nodig. Veel zaken werden intussen uitgeklaard. Er werd écht geluisterd. We gaan met Mechelen Meemaken ook meebetalen aan een tweede shoppingshuttle, vermoedelijk tussen het Douaneplein en de Korenmarkt”, zegt voorzitter van Mechelen MeeMaken Geert Milis.