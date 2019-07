Igemo verwelkomt twee ontbrekende gemeenten in nieuw kantoorgebouw Wannes Vansina

01 juli 2019

10u45 0

De streekintercommunale van het arrondissement Mechelen Igemo verwelkomt twee nieuwe vennoten: de gemeenten Nijlen en Heist-op-den-Berg. Zij blijven ook bij IOK, maar zullen vooral met betrekking tot mobiliteit, welzijn en economisch beleid bij Igemo aankloppen. De intercommunale is tevreden nu alle twaalf gemeenten van de regio onder haar vleugels te hebben. De nieuwkomers waren vrijdagavond ook aanwezig bij de inhuldiging van het gerenoveerde kantoorgebouw in de Schoutetstraat in Mechelen. Na twee jaar werden de gebouwen opnieuw in gebruik genomen. Het resultaat is een bijna-energieneutraal, hedendaags kantoorgebouw. Het pand wil een voorbeeld voor lokale besturen en burgers zijn op vlak van innovatie, welzijn en energiezuinigheid. De inhuldiging gebeurde door Vlaams minister Koen Van den Heuvel, die een piñata stuksloeg die gevuld was met snoepjes waarop het vernieuwde logo van IGEMO staat. De streekintercommunale heeft tot doel haar werkingsgebied op een duurzame manier te ontwikkelen.