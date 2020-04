Hypermarkt Carrefour laat gebruikers sociale kruidenier aan halve prijs inkopen doen Wannes Vansina

03 april 2020

13u13 1 Mechelen Klanten van sociale kruidenier ’t Sociaal Profijtje in Mechelen hebben donderdagochtend inkopen aan halve prijs kunnen doen in de Hypermarkt Carrefour van Zemst.

Ten gevolge van de coronapandemie is de sociale kruidenier in de Twaalf-Apostelenstraat in het begijnhof gesloten. Om de getroffen gezinnen te helpen, waren ze donderdag tussen 7 en 8 uur welkom in de hypermarkt.

34 klanten maakten daar gebruik van. Ze kregen een korting van 50%, vrijwilligers van het Sociaal Centrum waren aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Onder de kindjes werden paaseitjes verdeeld. “De glimlach op hun gezichten was een beloning voor alle medewerkers van de winkel die zich voor het project inzetten”, klinkt het bij Carrefour.

Het initiatief wordt volgende week donderdag herhaald.