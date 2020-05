Hybride bussen doen intrede in regio Mechelen-Rumst: “Komt zuurstof ten goede” Wannes Vansina

14 mei 2020

15u23 12 Mechelen Vervoersmaatschappij De Lijn zet voortaan dertien hybride bussen in op de stadslijnen van Mechelen. Tegen begin 2021 komen daar nog eens 12 bij voor de stelplaats in Rumst.

De 13 gloednieuwe hybride bussen werden gebouwd door VDL en werden toegewezen aan de stelplaats Mechelen. Het betreft het eerste deel van een totale bestelling van 23 hybride bussen voor de regio Mechelen-Rumst. De resterende 10 worden de komende maanden verwacht.

“We willen tegen 2025 alle stadskernen emissievrij bedienen. Met de hybride bussen die binnenkort in regio Mechelen en Rumst zullen rijden, zetten we weer een stap vooruit in het vergroenen van de vloot. Zo dragen we proactief bij aan het behalen van onze klimaatdoelen”, zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Stiller

De 23 nieuwe bussen vertegenwoordigen 17% van het totale Mechelse buspark. Het stadsbestuur zegt bijzonder verheugd te zijn over de aanwinst van de milieuvriendelijkere en stillere bussen.

“Als stad zijn we blij dat er gehoor gegeven wordt aan onze vraag naar verduurzaming van de busvloot. Dat er een vloot van 13 nu al in Mechelen zal rijden, komt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer en de zuurstof in onze stad alleen maar ten goede”, reageert Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Zonder uitlaatgassen

De 23 hybride bussen maken deel uit van een totaal van 417 hybride bussen die De Lijn bestelde tussen 2010 en 2018. Na Antwerpen, Leuven, Gent, Brugge, Oostende, Hasselt-Genk en de Vlaamse Rand is het nu dus de beurt aan Mechelen en omgeving.

Hybride bussen combineren elektrische batterijen met een dieselmotor. Ze kunnen volledig elektrisch rijden over een bepaalde afstand, waardoor ze zonder uitlaatgassen door de stad kunnen rijden. Op de streeklijnen rijden ze hybride, waarbij ze elektrische aandrijving afwisselen met dieselaandrijving. Hybride bussen kunnen bovendien, na aanpassing, volledig elektrisch rijden. Voorwaarde is wel dat er voldoende laadpalen langs het traject zijn.