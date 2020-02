Hulpdiensten in vooralarm door hevig geurhinder in centrum Mechelen: “Geen reden tot ongerustheid” Tim Van Der Zeypen

19 februari 2020

20u00 14 Mechelen De Mechelse hulpdiensten zijn momenteel massaal aanwezig op de Grote Markt in Mechelen. Het gevolg van een hevig geurhinder die veroorzaakt werd door rioleringswerken in de Zakstraat.

Zo nemen buurtbewoners en handelaars in de omgeving er al een hele dag een soort gasgeur waar. “Er is geen reden tot ongerustheid”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “We zijn momenteel bezig met het zo snel mogelijk zoeken naar een oplossing voor het probleem en volgen de situatie op.” De brandweer voert wel metingen uit. Onder meer in enkele horecazaken op de Grote Markt maar ook bij bewoners van woningen in een ruime perimeter rond de Grote Markt.

