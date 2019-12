Huisvuilwagen vat vuur TVDZM

05 december 2019

16u54 0 Mechelen De brandweer is vanmiddag moeten uitrukken naar de stelplaats van afvalintercommunale IVAREM in Muizen. Een huisvuilniswagen had er vuur gevat.

Het was de ophaalploeg zelf die de brand had opgemerkt. Meteen na het opmerken van de brand, keerde de ploeg terug naar de stelplaats in Muizen. Daar werden de hulpdiensten opgebeld. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. “Een half uur na de melding was het vuur geblust”, zegt de afvalintercommunale. “Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest.”

Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niet veel geweten. Vermoedelijk ontstond de brand door iets in het ingezamelde afval. “Omdat er geen technische oorzaak kon worden gevonden”, aldus IVAREM nog. Er vielen ook geen gewonden bij de brand. Ook de afvalophaling zelf ondervond geen hinder. “Alles werd opgehaald zoals gepland”, zegt voorzitter van IVAREM Koen Anciaux.