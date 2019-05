Huisvestingsproblematiek inspireert jubileumshow Marlynes. “In de voorstelling loopt het goed af” Wannes Vansina

22 mei 2019

21u20 0 Mechelen Dansstudio Marlynes uit Mechelen viert dit weekend zijn 25ste verjaardag met een grote show in de Stadsschouwburg. Dit keer leverde geen verhaal of sprookje de inspiratie, wel huisvestingsperikelen. De dansstudio moet wijken voor de ontwikkeling van de Keerdoksite en weet nog niet waarnaartoe.

“25 jaar… en op zoek naar…” Dat is de naam van de nieuwste voorstelling van Marlynes, die je gerust mag aanvullen met ‘nieuwe dansstudio’s’. Marlynes is immers gevestigd boven Vanden Borre aan de Guido Gezellelaan en moet net als alle baanwinkels binnen afzienbare tijd wijken voor de ontwikkeling van de Keerdoksite voor wonen.

Die onzekerheid over de toekomst kwam meermaals aan bod tijdens de voorbereidingen voor de jubileumshow. “We zitten met veel vragen. Waar moeten we naartoe? Waar gaan we een gebouw vinden dat we ook kunnen betalen? Paniek dus. Daarop hebben we beslist om dat als insteek te nemen voor de voorstelling”, vertelt oprichtster Annemie Thijs (64).

Kleuren

Nog twee jaar heeft Marlynes een huurcontract, daarna is de toekomst onzeker. “Lita (haar dochter – red.) maakte een stuk over emoties. Ze danst haar emoties eruit. Een andere dans behandelt de vraag waar we na een stopzetting met al onze kostuums naartoe moeten. De show heeft daardoor een donker randje.”

Dankzij spreuken en magie eindigt de show wel positief met een symfonie van kleuren. Vraag is natuurlijk of het verhaal in de werkelijkheid ook positief zal aflopen. “We hebben een idee voor een nieuwe locatie, maar zeker nog geen doorbraak. De klik ‘dat wordt het’ is er nog niet. Maar zonder hoop is er geen toekomst.”

“Straffer”

Overigens leverde de twijfel wél een sterke show op. “Ik sta versteld. Mijn leraars hebben echt hun best gedaan. Ik heb het idee dat ‘25 jaar… en op zoek naar…’ straffer en beter afgewerkt is dan anders. Het concept is blijkbaar wel goed en daar ben er heel gelukkig mee.”

Marlynes biedt een waaier aan verschillende stijlen. De show is dan ook een mix van onder meer ballet, musical, hiphop, breakdance, Ierse dans, tapdans en buikdans. De voorstelling vindt plaats vrijdag en zaterdag om 19 uur, zondag om 15 uur. Tickets zijn te koop aan de kassa. Meer info op www.dansstudiomarlynes.be.