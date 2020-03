Huisartsenkring opent morgen triagepunt voor corona: “Kom enkel na doorverwijzing!” Wannes Vansina

17 maart 2020

19u11 48 Mechelen Huisartsenkring Dijle en Nete opent morgenmiddag een triagepunt aan het Sint-Maartenziekenhuis in Mechelen voor mogelijke coronapatiënten. “We willen huisartsen, beschermingsmiddelen en spoeddiensten sparen”, legt wachtcoördinator Stijn Festraets uit.

Het triagepunt komt naast de huisartsenwachtpost, in de garage waar ambulances en MUG’s stonden. De voertuigen blijven voortaan buiten staan, de post zelf heeft iets van een veldhospitaal. “Het heeft iets van een oorlogszone, maar we zijn ook in oorlog. Belangrijk is de patiëntenstromen te kunnen scheiden.”

Het is niet de bedoeling dat mensen op eigen houtje naar het triagepunt komen. Festraets benadrukt dat wie klachten heeft, in de eerste plaats zijn huisarts moet bellen. “Die kan dan inschatten of de patiënt gewoon thuis kan blijven of zich best laat onderzoeken.”

Dat onderzoek kan dan vervolgens plaatsvinden in het triagepunt. “Door alle patiënten hier samen te brengen, kunnen we de huisartsen sparen en besparen we op beschermingsmateriaal. Met een masker kan je veel meer mensen zien. Daarnaast is het een ontlasting van de spoeddiensten.”

Huisartsen zullen het triagepunt middels een beurtrol bemannen. Ze starten met twee, maar dat kan worden aangepast al naargelang de nood.

Overal in land worden momenteel triagepunten opgericht. “Dat is eerder ondanks de overheid dan dankzij. Dat we hier zo snel kunnen starten, is omdat we hier eigen middelen en tijd in hebben gestopt. De officiële opdracht kwam pas zondagnamiddag, terwijl we al drie weken boze telefoons plegen.”

Festraets roept nog op om het centrale oproepnummer voor de wachtpost (1733) enkel te gebruiken waar het voor dient. “Afgelopen weekend hebben we heel veel vragen naar informatie of voorschriften gekregen en dat is niet de bedoeling.”

