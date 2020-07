Huis vier keer beschoten met kalasjnikov in Mechelen Tim Van Der Zeypen

15 juli 2020

10u00 1 Mechelen In Vennekant in Mechelen-Zuid is in de nacht van dinsdag op woensdag een huis beschoten. Dat gebeurde met een kalasjnikov. Er vielen geen gewonden.



Omstreeks 2.30 uur openden onbekenden het vuur op een hoekwoning langs Vennekant ter hoogte van de Tuinbouwstraat. Buurtbewoners werden opgeschrikt door verschillende luide knallen. “Ik had meteen door dat het om geweerschoten ging. Je rook achteraf ook een felle verbrande geur”, zegt een buurtbewoonster.

Inmiddels hadden de bewoners de politie al verwittigd. Die kwamen massaal ter plaatse en sloten de omgeving af. “Voorlopig zijn er nog geen arrestaties uitgevoerd. Er werd wel een onderzoek opgestart”, bevestigt Christel Minne van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Het labo van de Federale Gerechtelijke Politie is ter plaatse. Er zal ook nog een ballistisch deskundige langskomen. “Er werd volgens de eerste vaststellingen vier keer geschoten op de woning”, gaat de parketwoordvoerster verder. “De ballistisch deskundige zal nu moeten uitmaken welk vuurwapen er werd gebruikt.” Volgens verschillende bronnen zou het om een kalasjnikov (AK-47) gaan.

Naar verluidt is er voornamelijk schade aan de gevel en aan de voordeur. Of er ook binnen schade is, is nog niet geweten. De bewoners leggen op dit ogenblik nog verklaringen af aan de politie. Zij geraakten niet gewond. Waarom de woning werd geviseerd, en of er een link is met de recente schietincidenten in het Antwerpse, is nog niet bekend.