Huis van de Mechelaar wijzigt opnieuw openingsuren Wannes Vansina

03 april 2020

Het Huis van de Mechelaar wijzigt vanaf vandaag opnieuw de openingsuren na nieuwe richtlijnen van de hogere overheid. Fysiek kan je er vanaf nu tot het einde van de maatregelen nog enkel terecht op maandag en woensdag van 9 tot 12.30 uur, op donderdag van 16 tot 19.30 uur. Op dinsdag en vrijdag zijn medewerkers enkel telefonisch te bereiken, op zaterdag is het Huis van de Mechelaar gesloten. “In de verdere strijd tegen het coronavirus is het belangrijk om contactmomenten aan het loket zoveel mogelijk te beperken en zelfs te vermijden. De dienstverlening via de digitale weg is nu meer dan ooit een perfect alternatief voor het afleveren van onder andere aktes en attesten”, aldus schepen van Burgerzaken Vicky Vanmarcke. Meer info op mechelen.be/huis-van-de-mechelaar.

