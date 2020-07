Huis van de Mechelaar verplicht mondmasker tijdens zomermaanden Wannes Vansina

01 juli 2020

16u29 3 Mechelen Vanaf zaterdag zijn bezoekers van het Huis van de Mechelaar verplicht een mondmasker te dragen.

Ten gevolge van de coronacrisis was het aantal loketten de laatste maanden beperkt. “Door de extra aanvragen voor kids ID’s en reispassen zijn we genoodzaakt extra mankrachten in te zetten. Daardoor kan de social distancing in gedrang komen en worden bezoekers vanaf zaterdag 4 juli verplicht tot het dragen van een mondmasker in het Huis van de Mechelaar”, legt schepen van Burgerzaken en Dienstverlening Vicky Vanmarcke uit.

De verplichting geldt vanaf 12 jaar. Ook in het Sociaal Huis ben je verplicht een mondmasker te dragen.