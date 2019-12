Huis van de Mechelaar verkoopt vanaf maandag CO-melders Wannes Vansina

06 december 2019

17u21 0 Mechelen Vanaf maandag verkoopt het Huis van de Mechelaar CO-melders. De stad kan kwalitatieve toestelletjes verkopen voor 25 euro het stuk na een groepsaankoop.

Jaarlijks worden gemiddeld 500 Vlamingen het slachtoffer van CO of koolstofmonoxide, een dodelijk gas dat ontstaat door een slechte verbranding en dat je niet ziet of ruikt. Oppositiegemeenteraadslid Hamid Riffi (CD&V) stelde de stad voor om CO-melders aan te bieden.

“Elk middel dat kan helpen om CO te vermijden en of te detecteren is de moeite om aan te reiken. Ook de bewustmaking bij de mensen om alert te zijn, is belangrijk. Vandaar mijn vraag”, zegt Riffi. De stad kocht 500 melders aan die zijn goedgekeurd door de brandweerzone Rivierenland.

Rookmelders

Eerder bood het Huis van de Mechelaar ook al rookmelders aan, die vanaf 2020 verplicht zijn op elke verdieping van je huis. “Alles was uitverkocht, maar omdat de vragen bleven komen, hebben we nog zestien extra dozen besteld”, zegt Preventieschepen Abdrahman Labsir.

De melders zijn ook te koop in de dorpshuizen in Leest, Walem en Muizen. Meer info op mechelen.be/co-melder.