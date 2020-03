Hotel stapt mee in strijd tegen corona: medisch personeel mag gratis overnachten in 3 Paardekens Kristof De Cnodder

23 maart 2020

16u15 0 Mechelen Het Mechelse hotel 3 Paardekens gaat in het kader van de coronacrisis gratis kamers aanbieden aan het medisch personeel van AZ Sint-Maarten (Mechelen) en het Imeldaziekenhuis (Bonheiden). “Dokters of verpleegkundigen die na een zware shift geen fut meer hebben om naar huis te rijden, kunnen bij ons overnachten”, zegt Ivo Van Itterbeeck van de overkoepelende Group Daedalus.

Hotel 3 Paardekens is momenteel dicht, want de horeca krijgt zware klappen van het coronavirus. De huidige situatie bracht de directie van Group Daedalus op het idee om gratis kamers ter beschikking te stellen aan de lokale ‘coronahelden’. “Dokters en verpleegkundigen hebben meer dan ooit lange dagen. Wie laat moet werken en ’s anderendaags alweer vroeg in het ziekenhuis moet staan, kan vanaf nu gratis in hotel 3 Paardekens terecht”, vertelt Ivo Van Itterbeeck. “Vooral voor mensen die van wat verder moeten komen, kan dit interessant zijn. Zowel bij Sint-Maarten als bij Imelda hebben ze kamers waar het personeel kan overnachten, maar men is toch blij met ons aanbod. Je weet maar nooit of ze die kamers in de toekomst voor andere zaken nodig hebben. In dat geval bieden wij een oplossing.”

Telewerkers

Los daarvan stipt Ivo Van Itterbeeck aan dat in het Mechelse ‘zusterhotel’ Elisabeth momenteel een actie loopt voor telewerkers. “Bedrijven moeten hun personeel zo veel mogelijk van thuis uit laten werken. Maar omdat de kinderen ook niet naar school kunnen, kan het bij sommigen in huis erg druk worden. Bij ons kunnen firma’s nu een kamer per werknemer huren, zodat die mensen daar ongestoord aan de slag kunnen”, aldus Van Itterbeeck. “Voor amper driehonderd euro per vijf werkdagen bieden we dezer dagen een kamer met bijhorende parkeerplaats aan. Het is trouwens goed om weten dat elke kamer tussen twee gasten in minstens 72 uur leeg staat en dat er tussendoor wordt gedesinfecteerd.” Hotel Elisabeth telt 130 kamers, waarvan er momenteel slechts een stuk of tien zijn bezet.