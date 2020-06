Hotel opent groot terras aan Keerdok: “Vanaf donderdag kan je petanquen” Wannes Vansina

16 juni 2020

17u16 3 Mechelen Voortaan kan je een terrasje doen aan het Keerdok in Mechelen. Het Van der Valkhotel zette een heleboel tafels en stoelen aan de oever, donderdag komen daar nog petanquebanen, loungesets en een buitenbar bij.

Het terras had er eigenlijk al sinds eind maart moeten staan, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Het hotel ging zes weken dicht, het terras werd op de langere baan geschoven. Maar sinds vrijdag zijn bezoekers welkom.

“Momenteel tellen we 160 zitplaatsen, donderdag komen er daar nog tachtig bij dankzij de plaatsing van loungesets aan het water, gemaakt van paletten. Vanaf dan kunnen bezoekers met een glas Ricard ook een spelletje petanque spelen op de banen die we aan het aanleggen zijn”, zegt directeur Roy Wohrmann.

Optredens

De aanleg van het terras is slechts tijdelijk in afwachting van de heraanleg van de omgeving. Een verhoogd terras – daar was bij de opening van het hotel nog sprake van – komt er niet. “Dat mag niet van Erfgoed. Ze willen dat onze gevel zichtbaar blijft, waar ik kan inkomen.”

Van der Valk zal verschillende evenementjes organiseren, zoals barbecues en kleinschalige optredens. “We merken dat er voor veel mensen nog een drempel is om een hotel binnen te stappen. Die willen we wegnemen.”

Drukker en drukker

Van der Valk is al sinds begin mei weer open, maar veel volk verblijft er niet. Wohrmann merkt wel dat daar verandering in begint te komen. “Sinds deze week zien we het drukker en drukker worden. De boekingen voor juni en juli beginnen binnen te lopen, vooral van binnenlandse toeristen en Nederlanders.”