Horecazaak moet deuren sluiten omdat uitbater er drugs laat gebruiken TVDZM

13 januari 2020

15u00 0 Mechelen De politie heeft een horecazaak onmiddellijk gesloten. De uitbater ervan liet er drugs gebruiken. De horecazaak was een van de acht zaken die afgelopen weekend de politie over de vloer kreeg voor controle.

Met de actie van de politie willen zowel Willebroek als Mechelen verschillende overlastfenomenen aanpakken zoals wildplassen, vechtpartijen, de verkoop en het gebruik van drugs maar ook diefstallen en dronkenschap. Tijdens de actie controleerde de politie in totaal honderd personen.

“Een van de uitbaters liet het gebruik van drugs toe. Niet enkel werd zijn zaak gesloten, de uitbater kreeg een proces-verbaal”, aldus de politie. Verder werden er ook nog inbreuken vastgesteld op zwartwerk, werd een uitbater ook nog geverbaliseerd voor sluikstorten en werd een andere uitbater nog meegenomen naar het politiekantoor voor verder verhoor.

Geseinden

“De man was in het bezit van cannabis”, gaat de politie verder. Tijdens de actie trof de politie ook nog een illegaal aan en werden er vier geseinden opgepakt. Dertien klanten tot slot waren in het bezit van drugs. Ook zij kregen een proces-verbaal en de drugs werd in beslag genomen.

Dergelijke acties zullen volgens de politiezone Mechelen-Willebroek ook nog in de toekomst worden herhaald. “Een veilige en leefbare stad situeert zich niet enkel overdag. Als overheid dienen wij er ook voor te zorgen dat het tijdens de avond en ‘s nachts aangenaam wonen en vertoeven is in onze stad”, besluit burgemeester van Mechelen, Alexander Vandersmissen.