Horecaondernemers lanceren partybox: “Mechelaars hoeven hun culinaire verwennerij niet te missen” Wannes Vansina

22 april 2020

13u40 1 Mechelen Horeca Mechelen lanceert deze week de ‘Partybox’: een smulbox samengesteld door verschillende ondernemers om in je kot van te smullen gecombineerd met een stay@home feestje. “We brengen de sfeer van de Mechelse horeca gewoon tot in de huiskamer”, beloven de initiatiefnemers.

Lekker op restaurant gaan of een pintje drinken in je favoriete kroeg, het zit er voorlopig niet in. Om de pijn te verzachten serveert Horeca Mechelen daarom voortaan elke zaterdag een ‘Partybox’ samengesteld door verschillende horecaondernemers.

Het aanbod deze week: een flesje wijn van Unwined of vier biertjes van Bar Makadam, een shotje tequila van Chili Beans en nacho’s van Bar Popular. Yumbel staat in voor het hoofdgerecht: Tom Kha Kai, een Thais kokosgerecht met gehaktballen en rijst. Bestellen kan tot deze zaterdag via www.yumbel.bE/partybox. Een persoon betaalt 30 euro, twee eters halen een box in huis voor 45 euro.

Virtueel feestje

“Mechelaars hoeven hun culinaire verwennerij niet te missen”, zeggen Christiaan Michiels en Raf Pauwels van Horeca Mechelen. “Je kan jezelf ermee verwennen, maar evengoed er iemand anders mee verrassen. We blijven met dit initiatief doorgaan tot we opnieuw de deuren mogen openen.”

Bovendien wordt bij elke partybox een link gestuurd om een virtueel feestje bij te wonen georganiseerd door KUUB. DJ Pommes van Pombak brengt van 21 tot 23 uur voor sfeer tot in de huiskamer.

Krachten bundelen

De partyboxen worden geleverd via cargofietsen. Het bestuur van Horeca Mechelen wordt hierbij gesteund door Mechelen MeeMaken, dat zich ook geëngageerd heeft voor de leveringen aan huis.

“We hebben eerder gezegd dat de handel en horeca in Mechelen een broer-zus relatie hebben. Als we onze krachten bundelen zijn we sterker”, klinkt het bij Geert Milis van Mechelen MeeMaken.

Ook schepen van Economie Greet Geypen en burgemeester Alexander Vandersmissen hebben toegezegd om zaterdag van 17 tot 19 uur mee te helpen bij de leveringen. “Je steunt de lokale horeca en hoeft zelf niet te koken. Daarnaast leren klanten nieuwe horecazaken kennen”, zegt Geypen.

De week nadien, op zaterdag 2 mei, pakt Bar LaTap de smakelijke fakkel over van Yumbel.