Horecaklant bestolen met dieventruc Wannes Vansina

11 juli 2020

10u47 0

Een klant van een eetgelegenheid in de Hendrik Consciencestraat in Mechelen zal zich zijn bezoek nog lang heugen. Hij werd bestolen met behulp van een beproefde truc. De dief legde een document over de gsm van zijn slachtoffer en nam vervolgens het papier én het mobieltje met zich mee.