Horecadrieling The Chick, The Cellar & The Chapel is geboren: “Een jaar lang gezocht naar de perfecte kip” Wannes Vansina

05 juni 2019

16u31 8 Mechelen Vandaag woensdag vindt aan het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen het geboortefeestje plaats van een bijzondere horecadrieling: The Chick, The Cellar & The Chapel. ‘De kip’ is een gastronomische rotisserie met een prachtig terras, ‘de kelder’ een kaas- en wijnbar in samenwerking met Schockaert. De kapel tenslotte zal dienst doen als evenementenruimte.

Wim Voss, Elsje Van den Bogaert en Mehdi Mathlouthi kochten de voormalige Congregatiekapel en de gelijkvloerse verdieping en kelder van het rechts aangrenzende diephuis in het najaar van 2017. “Hier is anderhalf jaar hard aan gewerkt. We zijn voor heel wat verrassingen komen te staan – een gebouw van 200 à 300 jaar oud herbergt nu eenmaal veel geheimen. Daar moesten we door, maar het resultaat is wel om fier op te zijn”, zegt Voss.

Kip

Wie The Chick binnenstapt, wordt uitgenodigd om de handen te reinigen en vervolgens met zijn jas alle stress en miserie achter zich te laten. Bezoekers kunnen in het ‘Salon’ plaatsnemen aan het haardvuur, opteren voor een laag tafeltje in het ‘Horse House’ (de vroegere paardenstallen) of kiezen voor een ‘industriëler’ plekje aan de halfopen keuken. Bij mooi weer is natuurlijk ook het verhoogde terras met zicht op Sint-Romboutstoren en het aartsbisschoppelijk paleis een optie. Chef Fatima Bouzambou (Couzina) bereidt gevogeltegerechten met onder meer de josper, een bijzondere houtskooloven. “Een jaar lang hebben we gezocht naar de perfecte kip. Uiteindelijk hebben we die gevonden in Frans Baskenland, waar naakthalzen vier maanden opgroeien in de natuur”, zegt Mathlouthi. Een andere aanrader is de il-vole-au-vent. The Chick is vanaf volgende week donderdag alle dagen behalve zondag ’s avonds geopend, vanaf juli ook op de middag. “Wij gaan niet voor de sterren, maar voor de pluimen”, lacht Mathlouthi.

Kelder

Naast de rotisserie leidt een klein deurtje met steile trap naar The Cellar (wie minder mobiel is kan de lift gebruiken). Onder de 14de-eeuwse tongewelven en te midden van met flessen gevulde nissen schenkt de Franse sommelier Fabien Gay wel 250 wijnen. “De wijnbar is op donderdag- en vrijdagavond en op zaterdag geopend. Op andere dagen kan de kelder worden afgehuurd”, zegt Van den Bogaert. Bezoekers kunnen bij hun wijn een bordje kaas bestellen met lekkers van mede-eigenaar Schockaert. De bekende kaaszaak op de IJzerenleen zal in een apart gedeelte in vier cellen kazen laten rijpen – midden juli moeten deze klaar zijn. “Naar een ruimte als deze heb ik zes jaar gezocht. Het vochtgehalte is hier excellent”, zegt Harry Schockaert. “In september organiseren we een openingsweekend, vanaf dan zullen hier regelmatig degustaties plaatsvinden. Voor kleinere groepen in de kelder, voor grotere in The Chapel.”

Kapel

Die Chapel is een multifunctionele ruimte die kan worden afgehuurd voor allerlei activiteiten, zolang het geen nightlife is. “Het podium en de tribune hebben we verwijderd, maar voor het overige hebben we haast niks veranderd, al zitten er nu wel moderne technieken in. De ruimte biedt plaats voor tot 90 personen”, licht Voss toe. De kapel is vooral bekend als de voormalige stek van de Jazzzolder. Deze keert niet terug. “Maar we gaan wel een samenwerking aan. Vanavond komt hier een jazztrio spelen en er komen nog samenwerkingen”, geeft Voss nog mee.

Meer informatie op tastem.be.