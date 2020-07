Horeca-uitbaters niet te spreken over verstrengde maatregelen van gouverneur Cathy Berx: “Worden gestraft omdat er in Antwerpen opflakkeringen zijn” Redactie

28 juli 2020

16u13 0 Mechelen De provincie Antwerpen nam maandag extra maatregelen om het coronavirus in te dijken. Eén van die maatregelen is dat horeca moet sluiten om 23 uur, zelfs in gemeenten waar heel wat minder of zelfs geen besmettingen zijn. De meeste uitbaters zijn niet te spreken over de verstrengde maatregelen.

Het is nog maar de vraag of het wel zin heeft om nog open te gaan, klinkt het bij verschillende horeca-uitbaters uit Mechelen. Het sluitingsuur, beperktere groepen en het individueel bijhouden van wie in hun zaak komt eten en/of drinken valt zwaar. “De Mechelaar heeft het dus supergoed gedaan, het besmettingscijfer ligt onder het landelijk gemiddelde”, aldus Christian Michiels, voorzitter van Horeca Groot Mechelen. “En toch worden wij, net als de Kempen en het noorden van de provincie, mee gestraft. Ik heb al veel telefoons gehad van huilende collega’s die het niet konden geloven.”

“Ik ga deze week aanzien, maar vrees het ergste. Er is geen sluitingsplicht, maar dit is wurgen. Ik vrees dat openhouden mij meer gaat kosten dan sluiten”, aldus Toon Peeters, eigenaar van De Gouden Vis en Pilchard in Mechelen. “Hadden ze de cafés in juni dan niet beter gesloten gehouden?” Zijn collega Jef Deleu van Zopoi vraagt zich hetzelfde af.

Nog in Mechelen vreest Pascal Van Himste van café Boesjkammeree en restaurant M-EATERY dat de strenge maatregelen en het uitblijven van een compensatie voor veel horecazaken de doodsteek zal zijn. “Niemand kan het blijven trekken op deze manier. De horeca krijgt de zwarte piet toegeschoven, terwijl wij heel duidelijk niet de oorzaak zijn.”

“Broodroof”

Van Mechelen trekken we naar Rijmenam, bij Bonheiden, grenzend aan de provincie Vlaams-Brabant. Daar worden de maatregelen bij Kafee Spek beschreven als ‘een ramp’ en zelfs ‘broodroof’. “Wij hebben altijd respect gehad voor de maatregelen. Alleen gaat dit een brug te ver. Een avondklok in een gemeente waar er weinig tot geen besmettingen zijn... Het is te belachelijk voor woorden”, vertelt cafébaas Niels Van Peer. “We gaan veel inkomsten mislopen, daar zijn we zeker van. Vooral op vrijdag- en zaterdagavond zit er hier na 23 uur nog veel volk. Gaan die mensen nog komen als ze weten dat ze maar tot 23 uur kunnen blijven? Ik denk het niet. Die rijden gewoon een kilometer verder naar Keerbergen, waar onze concurrentie zich niets moet aantrekken van een avondklok. Wij zijn altijd van goede wil geweest, maar dat is blijkbaar niet voldoende. Wij worden nu gestraft, omdat er in het Antwerpse opflakkeringen zijn. Waarom beperkt men het dan niet tot die regio?”

Ook in de Kempen snappen uitbaters niet goed waarom de maatregelen niet beperkt worden tot de regio rond de stad Antwerpen. “Café Ranonkel is het café dat als één van de laatsten sluit in Turnhout. We krijgen vaak nog volk dat van andere cafés naar hier komt om nog een laatste pintje te drinken. Dat viel al deels weg toen sluitingsuur vervroegd was tot 1 uur. Nu iedereen om 23 uur moet sluiten, zullen we dat zeker voelen”, zegt uitbater Yves Sylverans. “Ik snap niet waarom al deze schrikmaatregelen voor de Kempen nodig zijn.”

De grens moet ergens getrokken worden. Maar de grens ligt nu wel erg ver van stad Antwerpen. We zitten er uiteindelijk 45 kilometer vandaan Erik Van Geirt

Zijn collega Erik Van Geirt, zaakvoerder van het Stadscafé en café Leffe, betreurt dat de volledige provincie de dupe wordt van de verstrengde maatregelen. “De grens moet ergens getrokken worden. Maar de grens ligt nu wel erg ver van stad Antwerpen. We zitten er uiteindelijk 45 kilometer vandaan. Normaal is dit de topperiode van het jaar. De laatste dagen is het sowieso al minder druk ’s avonds. We vrezen dat dit alleen nog maar erger wordt. Ik hoop alvast dat de klanten de horeca niet in de steek laten.”

Niet alleen voor cafés, maar ook voor restaurants heeft de avondklok gevolgen. Zo ook voor restaurant Marchée 17 op de Grote Markt in Turnhout. “Het sluitingsuur op zich heeft weinig gevolgen voor ons restaurant. We werken met één shift, waardoor het voor de meeste klanten haalbaar is om tegen 23 uur klaar te zijn”, zegt Sander Peeters. “Maar deze extra maatregelen zullen er misschien wel voor zorgen dat mensen minder snel geneigd zullen zijn om te gaan eten. We hebben al annuleringen binnen gekregen.”

Vier weken sluiten

De uitbaters van het populaire café De Zwarte Ruiters in Turnhout gaan nog een stapje verder. Tom Antonis en Dries Verdick hebben aangekondigd dat ze hun pop-upcafé vier weken lang zullen sluiten. “Vaste bubbels van vijf personen zijn niet haalbaar. Aangezien de overheid zelf niet ‘de ballen aan het lijf heeft’ om de horeca verplicht te sluiten, beslissen we dit zelf. Het is simpelweg ethisch niet verantwoord open te blijven. Wij willen niet bijdragen aan de eventuele verspreiding van het virus.