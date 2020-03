Horeca schenkt meeneemkoffie in herbruikbare bekers Wannes Vansina

02 maart 2020

11u45 0 Mechelen Vanaf vandaag maakt de Mechelse horeca gebruik van herbruikbare rietjes en meeneembekers en van duurzame dekens. Dat dankzij de Europese Green Leaf Award die de stad won.

Maandag werd in het Huis van de Mechelaar een plakkaat onthuld. Het is meteen de aftrap van een campagnejaar rond duurzaamheid. Iedere maand vinden acties of activiteiten plaats. “Deze prijs is een extra boost om de komende jaren verder te gaan op de ingeslagen weg”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Nicole Wanders-Wengler, leider van het European Green Capital-project, hoorde het hem graag zeggen. “Steden maken een deel van het klimaatprobleem uit, maar ook een deel van de oplossing. We moeten het verhaal van Mechelen vertellen om andere steden te inspireren.” Ze verwees naar de inspanningen van Mechelen om het autogebruik terug te dringen, de biodiversiteit te verbeteren en om de circulaire economie te stimuleren.

Een vijfde van het prijzengeld van 75.000 euro gaat naar de ondersteuning van Mechelse horecaondernemers als groene ambassadeurs. “Het gaat naar luchtzuiverende planten, fleecedekens en herbruikbare bamboerietjes. Vijf koffiebars schenken koffie in herbruikbare bekers, de vier andere twijfelen nog”, zegt Christian Michiels van Horeca Groot Mechelen. Het gaat om Lief, Kato Gateaux, Kaffee-Ine, Beans en Foom.