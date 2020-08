Horeca reageert positief op versoepeling, handel verwacht nu ook signaal Wannes Vansina

12 augustus 2020

17u36 1 Mechelen “Positief hé!” Christian Michiels, voorzitter van Horeca Mechelen, reageert tevreden op de versoepelingen vandaag toegestaan door gouverneur Catry Berx. Mechelen MeeMaken hoopt dat er nu ook maatregelen volgen voor de handel. “Het is vijf na twaalf.”

De Mechelse horeca ging de afgelopen weken, zoals collega’s elders in de provincie, door een bijzonder moeilijke periode. De avondklok in combinatie met de beperkte tafels maakte het bijzonder moeilijk. De Vleeshalle ging dicht en was lang niet alleen.

“The Chick, Unwined, Magma… ze sloten allemaal de deuren. Vanaf een bepaald kritisch punt wordt de personeelskost zo hoog dat je meer verlies maakt door open te blijven dan door te sluiten”, verklaart Michiels.

Een avondklok die een nachtklok wordt, grotere tafels en een verschuiving van het sluitingsuur van 23 tot 1 uur, het klinkt hem als muziek in de oren. “Op die manier wordt de horeca in de provincie niet meer benadeeld en hoeven de mensen niet meer over de grens.”

Is alles koek en ei? “Verre van. Mensen hebben schrik, komen niet meer naar de stad. En de toeristen blijven weg.”

Geert Milis van Mechelen MeeMaken hoopt intussen dat er ook federale versoepelingen komen voor de handel. “Mensen mogen met tien gaan eten, maar gaan shoppen moeten ze alleen doen. Dat is nefast.”

“De solden zijn echt een ramp. Iedereen had gehoopt nog iets goed te maken, maar het tegendeel is waar. Ik weet niet hoe het verder moet als ik sommige handelaars hoor. Vele voeren een strijd op leven en dood en niet omdat ze stommiteiten hebben begaan. Echt dramatisch.”