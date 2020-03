Horeca Mechelen over sluiting: “Dit wordt een bloedbad” Wannes Vansina

13 maart 2020

11u28 6 Mechelen De sluiting van de horeca tot en met 3 april, zal voor een bloedbad zorgen. Dat zegt Christian Michiels, voorzitter van Horeca Mechelen. Hij vindt dat de cafés en restaurants disproportioneel hard worden getroffen. “Dit wordt een niet te overziene ramp. Ik vrees dat er meer zelfdodingen gaan zijn dan coronadoden.”

Michiels wint er geen doekjes om. De sluiting van cafés en restaurants is volgens hem een regelrechte ramp. Een bloedbad zelfs. “Omdat de continuïteit van de onderneming wegvalt. Hoe moeten de uitbaters hun leveranciers betalen, hun huur, hun energie? Het personeel mag dan in economische werkloosheid gaan en de regering mag uitstel verlenen van RSZ en belastingen, maar dat is een druppel op een hete plaat.”

“Geen buffer”

“25 à 30 procent van de kosten lopen gewoon door, terwijl de horeca al geen buffer had door de witte kassa die we u al vier jaar aan het implementeren en overleven zijn”, vervolgt hij. “Er ligt geen 10.000 euro op het schab. Niemand buiten ons beseft dat. Ik heb verschillende collega’s aan de lijn gehad die net een nieuwe zaak hebben gestart, die zichzelf al geen loon uitkeerden om de leveranciers te kunnen betalen.”

Volgens Michiels, die zelf restaurant Cosma in de Befferstraat uitbaat, zullen enkel de betere zaken overleven en dreigt voor de rest het faillissement. “De horecazaken zullen terug opengaan, maar op het einde van het jaar zullen vele uitbaters vaststellen dat ze een jaar voor niks gewerkt hebben.”

Toch noemt Michiels de maatregel niet per se verkeerd – hij is geen virusexpert. “Maar het voelt niet evenwichtig, niet in verhouding tot de andere maatregelen. De voedingszakken blijven gewoon open en daar mogen de mensen nog altijd aan de appels voelen en deze weer terugleggen.”

Positief verhaal

Intussen voert Horeca Mechelen gesprekken met handelsorganisatie Mechelen Meemaken. “Ook de handel wordt getroffen, want zij verliezen met zaterdag hun belangrijkste dag. We gaan brainstormen en bekijken hoe we toch een positief verhaal kunnen brengen en elkaar kunnen steunen. Er zouden bijvoorbeeld drinkgeldpotten op de togen kunnen komen waarmee ze dan voorafbetalingen kunnen doen voor een restaurantbezoek in april of mei. Er moeten positieve acties komen om de shopper van maandag tot vrijdag aan de waggel te houden.”

Kato Gâteaux houdt uitverkoop: “Mogelijk aan huis gaan leveren”

Koffiebar Kato Gâteaux op de Korenmarkt probeert vrijdag zoveel mogelijk uit te verkopen, ook niet afgewerkte producten als eieren en groenten.

Kato Lauwens had net de koelkasten bijgevuld toen ze verrast werd door de opgelegde sluiting. “Melk, eieren,… ik had net alles bijbesteld. Ik hoop dat zoveel mogelijk klanten deze willen overkopen om voedselverspilling tegen te gaan.”

De koffiebar is nog maar open sinds december. Daarvoor verkocht Kato online zelfgebakken taarten. “Mogelijk dat ik daar de komende weken meer op moet inzetten. Ik hoorde al van andere ondernemers dat er plannen zijn om de krachten te bundelen om aan huis te kunnen leveren.”