Hoogbloeier wil mythes over hoogbegaafdheid doorbreken: “Laat het talent en potentieel niet verloren gaan” Wannes Vansina

06 maart 2020

10u53 2 Mechelen Hardnekkige mythes doorbreken en ervoor zorgen dat hoogbegaafde kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben: dat is het doel van Hoogbloeier. Daarom organiseert de cvba volgende week een gratis studie- en infodag in Mechelen. Organisatrices Zoë Van den Troost en Liesbet De Wit hebben allebei een kind met hoogbegaafdheid, maar daar kwamen ze niet onmiddellijk achter. “Wij willen andere ouders en kinderen een moeilijke zoektocht besparen.”

Het sinds begin vorig jaar in Mechelen gevestigde Hoogbloeier is een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid dat bestaat uit twee eenheden: opleidingscentrum Hoogbloeier Gifted Academy en netwerkorganisatie Hoogbloeier. Zoë en Liesbet zijn er coördinator en dat is geen toeval. Beide hebben er een lange zoektocht op zitten naar wat er ‘scheelde’ met hun dochters. Hoogbegaafdheid dus.

Strijd

“De problemen begonnen met het naar school gaan”, doet Zoë haar verhaal. “In de klas ging alles goed en van de juf kregen we alleen maar positieve feedback, maar thuis kregen we een heel ander kind met veel tranen, woede en frustratie. We zagen onze dochter evolueren van een nieuwsgierig kind met een grote leerhonger naar een meisje dat weinig of geen zin meer had om nog iets te leren of te ondernemen, met vele angsten en dagelijks buikpijnen. Naar school gaan werd een strijd.”

De Mechelse mama ging overal aankloppen voor hulp, maar uiteindelijk kwam er pas na drie jaar een antwoord. Nota bene nadat haar dochter tijdens een twee maanden durende trektocht openbloeide nadat ze met veel oudere kinderen in andere talen kon spelen. Een andere mama suggereerde hoogbegaafdheid. “Ik ben me gaan verdiepen en herkende zoveel. Vervolgens heb ik haar laten testen bij een expertisecentrum.”

Meesters in zich aanpassen

Het verhaal van Liesbet uit Denderleeuw is gelijkaardig. Haar twee oudste dochters zijn beide hoogbegaafd, maar niemand die dat herkende. Ook daar: niet naar school willen, slaapproblemen, rebels gedrag thuis … Maar de juf merkte niet onmiddellijk iets op. “Je hebt verschillende types. Sommige hoogbegaafde kinderen gaan de klas verstoren omdat ze op hun honger blijven zitten en dan valt het wél op, maar mijn dochters waren voorbeeldig.”

Uiteindelijk bracht een IQ-test door het CLB raad. “Intussen sloegen ze een klas over, wordt er meer gedifferentieerd in de klas en heeft de school een kangoeroeklas waar sterke leerlingen aan uitdagende projecten kunnen werken. Het is fijn dat de school hier echt mee aan de slag is gegaan. Daar ben ik nog steeds bijzonder dankbaar om, aldus Liesbet.

Uit ervaring leerden beide mama’s dat scholen vaak wel tegemoet willen komen aan de noden van kinderen met hoogbegaafdheid, maar dan moeten ze het wel eerst herkennen natuurlijk. Zoë: “Hoogbegaafdheid maakt standaard geen deel uit van de lerarenopleiding en dus herkennen veel leerkrachten onderpresteerders niet. Die kinderen zijn meesters in het zich aanpassen. Ze gaan zelfs praten als andere kinderen omdat ze willen passen in de groep.” Maar omdat dit wringt met wie ze eigenlijk zijn, barst thuis de bom.

Geen Einsteins

“In ons onderwijs wordt gefocust op differentiëren naar beneden toe, maar leerlingen aan de andere kant van de curve hebben evengoed specifieke pedagogische behoeften. Het is een misverstand dat zij wel alles gewoon kunnen of geen fouten maken. Het zijn niet allemaal Einsteins – die was uitzonderlijk hoogbegaafd. Hoogbegaafde kinderen zijn snelle en creatieve out-of the box denkers. Maar als er niet op wordt ingespeeld, dan is de kans heel groot dat hun talent en potentieel verloren gaat”, aldus Zoë.

Bedreigend

Hoogbloeier Gifted Academy wil ervoor zorgen dat hoogbegaafde kinderen de zorg krijgen die ze verdienen en nodigt daarom op woensdag 11 maart professionelen uit de onderwijs- en de zorgsector, ouders, hun kinderen en studenten uit op een gratis studie- en infodag. Talrijke partners en standhouders staan klaar om hen te informeren door middel van lezingen en workshops.

Zoë, Liesbet en de andere medewerkers van Hoogbloeier willen de taboes doorbreken. “Als een kind goed is in sporten, dan komt men daar graag mee naar buiten en wordt dat door de maatschappij bejubeld. ‘Wow, wat een talent!’ Maar als je kind cognitief sterk is, dan zwijgen we daar liever over. Hoogbegaafden worden al snel als bedreigend gezien, als elitair, terwijl ze dat zelf helemaal niet zo aanvoelen”, aldus nog Liesbet.

Voor meer info en inschrijvingen: hoogbegaafdheidindekijker.be.