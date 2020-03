Honderdtal verwittigingen en tien pv's na één week controleren: “Maar merendeel volgt de veiligheidsmaatregelen strikt op” Tim Van Der Zeypen

24 maart 2020

18u30 0 Mechelen Zo’n honderdtal mensen in Mechelen én Willebroek hebben de afgelopen dagen een verwittiging gekregen van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Dat bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Zij volgden de opgelegde veiligheidsmaatregelen van de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus niet op.

Een week geleden traden de strengere maatregelen van de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus in werking. Zo werd een samenscholingsverbod opgelegd en werd uitdrukkelijk gevraagd om geen onnodige verplaatsingen te maken alsook zoveel mogelijk thuis te blijven. Om na te gaan of iedereen zich aan deze maatregelen houdt, zet de politie daarom sinds vorige week extra agenten in om controles uit te voeren.

De politie benadrukt wel dat er niet onmiddellijk wordt geverbaliseerd. “Toch waren er de afgelopen dagen een tiental gevallen waarbij men de eerste keer niet wilde luisteren en waarbij uiteindelijk geverbaliseerd werd”, zegt Van de Sande nog. Deze personen riskeren nu een geldboete die kan oplopen tot 4.000 euro.

Ondanks enkelingen die zich niet lijken te kunnen houden aan de maatregelen, stelt de politie wel vast dat het merendeel van de inwoners dit wel doet. Buiten één Willebroekse pizzeria afgelopen weekend blijken alle horecazaken in de zone zich aan de maatregelen te houden.

Ook de komende dagen zal de politie nog controles blijven uitvoeren.