Honderdjarige brug over spoorweg wordt afgebroken: “Ze was dringend aan vervanging toe” Tim Van Der Zeypen

10 oktober 2020

18u00 1 Mechelen Spoorwegbeheerder Infrabel is zaterdag gestart met de afbraakwerken van de brug over de spoorweg aan de Stationsberg in Muizen. Vanaf maandag wordt er een nieuwe gebouwd. “Die moet klaar zijn tegen mei 2021”, zegt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken.

De afbraak van de brug startte zaterdag en zal nog tot maandag duren. Het verliep in vier verschillende fases. Zo werd de brug eerst in vier stukken verdeeld en werd de brug stuk per stuk afgebroken. “Omdat er onder de brug bovenleidingen van de spoorweg lopen, konden we geen drilboren of dergelijke gebruiken”, legt Baeken uit. “Daarom werden eerst de bovenleidingen afgeschermd met buizen en werd de brug in stukken gezaagd, met een kraan naar beneden gehaald om ze vervolgens verder af te breken.”

Na de afbraakwerken zal er maandag al worden gestart met de opbouw van een nieuw brug. Die zal werden moeten worden afgerond in mei 2021. De vervanging van de brug wordt geraamd op zo’n drie miljoen euro. “Maar ze was dan ook wel aan vervanging toe”, zegt Baeken nog. Dat bevestigen ook buurtbewoners Jean (63) en Lieve (59). “Het werd tijd. Ze was veel te smal geworden voor het verkeer en ook het wegdek was niet meer in zo’n goede staat.”

Kijklustigen

Zij kwamen, net zoals verschillende andere kijklustigen, vandaag even kijken naar de werken. “Uiteraard. We gebruiken de brug dagelijks. Natuurlijk wilden we dan een beetje ramptoerist komen spelen”, lachen Jean en Lieve. Als de nieuw brug klaar is volgend jaar, zal er door Infrabel gestart worden aan de afbraak en opbouw van een nieuw brug aan de huidige brug over de spoorweg ter hoogte van de Smisstraat. Ook die is inmiddels aan vervanging toe.

Tijdens de werken aan de brug moet het gemotoriseerd verkeer een omleiding volgen. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog door aan de Stationsberg. Voor hen werd er parallel aan de brug, een tijdelijke nieuwe gebouwd. “Ook al werd die tijdens de werken dit weekend even afgesloten om hun veiligheid te verzekeren”, besluit Baeken. “Vanaf maandag zal ze terug open zijn."