Honderd Mechelaars ‘big jumpen’ in Dijle. “Morgen hopelijk geen uitslag” Wannes Vansina

14 juli 2019

16u51 0 Mechelen Een honderdtal zwemmers heeft zondag deelgenomen aan de Big Jump in Mechelen. Ter hoogte van de Haverwerf sprongen ze de rivier in om aandacht voor zuiver water te vragen. De deelnemers hadden geluk, want de waterkwaliteit van de Dijle is matig.

In gans Europa sprongen deelnemers in beken en rivieren naar aanleiding van de Big Jump. Met de actie wil GoodPlanet Belgium, coördinator van Big Jump in ons land, aandacht voor de waterkwaliteit hoog op de agenda houden. Nadat Vlaanderen de eerste deadline in 2015 miste, gaf Europa uitstel tot ten allerlaatste 2027 om de rivieren terug te herstellen naar een goede ecologische toestand. “We willen een sterk signaal geven aan de beleidsmakers dat ze werk moeten blijven maken van gezonde rivieren. De boodschap is duidelijk nog niet overal luid en duidelijk aangekomen”, stelde Hans Vankerckhoven van Natuurpunt net voor de Mechelse duik.

Geurtje

Hoewel het vier jaar geleden was dat Mechelen nog meedeed, was de opkomst matig. Slechts een honderdtal zwemmers volgde het voorbeeld van de bellemadam. De verklaring: het mindere weer. Al viel dat volgens sommige al bij al nogal mee. “Het was verfrissend, ik denk zo’n 20 graden. Perfect om in te zwemmen”, zegt Johan De Cree (44) uit Zemst. Hij wilde met zijn deelname een signaal geven. “Een van mijn favoriete landen is Zweden en daar zijn de meren en rivieren kraakhelder. Aan de Dijle zat duidelijk een geurtje en het water smaakte niet lekker.”

Bij properste

Nochtans valt het nogal mee met de Dijle. Met een matige waterkwaliteit is de rivier bij de properste grote waterlopen van Vlaanderen. Door de capaciteitsvergroting van de installatie van Mechelen-Noord in 2003, maar ook dankzij de opening van vier nieuwe zuiveringsinstallaties tussen Leuven en Mechelen is de waterkwaliteit de afgelopen tien jaar stelselmatig verbeterd. Ook de verbeterde kwaliteit van de Demer heeft een positieve invloed.

“Maar het kan zeker nog properder”, zegt deelnemer Hannes Ledegen. Vriendin Judith is er niet helemaal gerust op. “Toen ik vertelde dat ik mee zou doen aan de Big Jump, verklaarden 9 vrienden op 10 mij zot. ‘Ik wil niet naar de dokter moeten’, zegden ze. Hopelijk sta ik morgen niet vol met uitslag.” Sommige sprongen overigens niet omwille van de boodschap, maar puur voor het plezier. “Het was koud en er dreef vuil in de Dijle, maar het was leuk. Volgende keer doen we weer mee”, zeggen Demi Beatse (13) en Zoë De Pesseroy (14).

Vissen

Natuurpunt zette voor de gelegenheid ook een fuik uit om de deelnemers in een emmer en aquarium te kunnen tonen wat er in de Dijle leeft. Op 24 uur belandden onder meer een paling, blankvoorn, baars, brasem, snoekbaars en zwartbekgrondel in de val. “Allemaal soorten die tegen vervuild water kunnen. Toen we dit enkele jaren terug deden, hadden we er ook die gevoeliger waren. Het kan aan de lagere waterstand liggen, waardoor de vervuiling minder verdund is.” In 2003 was er nog geen vis te bespeuren in de Dijle.