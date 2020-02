Hondenweide geopend in Park Hendrik Speecqvest : “Tiende in Mechelen” Antoon Verbeeck

25 februari 2020

13u21 1 Mechelen De tiende hondenweide op Mechels grondgebied is een feit. Vanaf nu kunnen trouwe viervoeters hun pootjes strekken in het park op de Hendrik Speecqvest.

De nieuwste hondenweide vlakbij het centrum van Mechelen is 320 vierkante groot. “Een hondenweide zo dicht bij het centrum hadden we nog niet en ook voor bewoners van de stationsbuurt was extra speelruimte voor hun hond welkom”, aldus Patrick Princen (Open Vld-Groen-M+), schepen van Natuur- en Groenontwikkeling.

“De grote open ruimte in het midden van de Hendrik Speecqvest is een aantrekkelijk park geworden, met wandelpaden, zitbanken, natuurlijke speelelementen en veel groen.”

De ambitie deze legislatuur is om in elke wijk één hondenweide te hebben. “In de binnenstad moet er ook ruimte zijn voor dieren. Tot nog toe hadden we geen centraal gelegen hondenweide. Met deze op de Hendrik Speecqvest kunnen niet alleen de bewoners, maar ook de vele werknemers onder de middag hun viervoeter even buiten laten”, aldus schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke (Open Vld-Groen-M+).