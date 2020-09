Hogeschoolstudenten maken van Technopolis energieneutraal gebouw: “Bewust gekozen voor jongeren in plaats van consultants” Antoon Verbeeck

22 september 2020

14u30 0 Mechelen Technopolis werkt vanaf dit schooljaar met hogeschoolstudenten samen om van het doe-centrum in een energieneutrale smartbuilding te maken. In een eerste fase worden de onderzoeksvragen verdeeld en wordt een gezamenlijk plan van aanpak gedefinieerd.

Technopolis, het Vlaamse doe-centrum in Mechelen, werd eind jaren 90 gebouwd, toen er van energieneutrale smartbuildings nog geen sprake was. Anno 2020 is de nood er om van het bekende doe-centrum een gebouw te maken met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk dat in 2070 nog in regel is met alle voorschriften van de EU. Technopolis lanceerde eerder dit jaar een oproep naar alle hogescholen in Vlaanderen, waarna in totaal 21 studenten Ecotechnologie en Energietechnologie (VIVES), Facility Management (Odisee) en Energiemanagement (AP Hogeschool Antwerpen) beslisten om mee in het project te stappen. Vandaag ging het project officieel van start. “We hebben er bewust voor gekozen om dit project in co-creatie met studenten gestalte te geven. Door niet voor consultants te kiezen, geven we het signaal dat het jongeren zijn die de sleutel in handen hebben om aan de hand van wetenschap en technologie aan een meer duurzame toekomst te bouwen. En hoe doen we dat beter dan hen symbolisch de sleutels van het Technopolis-gebouw, het baken voor wetenschap en technologie in Vlaanderen, te overhandigen”, aldus Ester Blockx, Marketing & Sales Director Technopolis.

2023

De komende twee jaar zullen de studenten onderzoek uitvoeren en als deel van hun eindwerk concrete voorstellen formuleren waarmee Technopolis vanaf 2023 concreet aan de slag kan. “De studenten worden de komende twee jaar begeleid door Technopolis, hun stagecoördinator en het bedrijf waar ze stage lopen. Aanvankelijk zullen de studenten allerlei ideeën bedenken, waarvan het meest haalbare wordt uitgewerkt tot een concreet voorstel in hun eindwerk. Vanaf 2023 is het aan Technopolis om op basis van het onderzoek van de studenten concreet aan de slag te gaan om van Technopolis een energieneutrale smart building te maken”, klinkt het.

Vernieuwingsplan

De transformatie van Technopolis in een energieneutrale smartbuilding maakt deel uit van een vernieuwingsplan dat in 2019 van start ging met de bouw van STEK, een gloednieuwe makerszone voor jongeren. Voor de volledige vernieuwing van de tentoonstellingsruimte en infrastructuur werd vorig jaar door de Vlaamse overheid een investeringssubsidie van 10 miljoen euro aan Technopolis toegekend. Verwacht wordt dat tegen het einde van 2023 de volledige tentoonstellingsruimte vernieuwd zal zijn. De eerstvolgende nieuwe zone wordt momenteel voorbereid in samenwerking met partners en zal eind dit jaar gedeeltelijk en begin volgend jaar volledig voor het grote publiek openen.