Hof van Cortenbach klaar tegen de zomer Wannes Vansina

20 december 2019

16u01 0 Mechelen Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele heeft een subsidie van 138.214 euro toegekend voor de restauratie van het Hof van Cortenbach in Mechelen. Het opent tegen de zomer.

“De restauratie van het Hof van Cortenbach vormt de kers op de taart van de stadsvernieuwing van de Cortenbachsite”, zegt Diependaele. “Na de cascorestauratie door de stad zetten privé-investeerders het werk verder. Door het monument te herbestemmen tot horeca, kantoren en woningen krijgt het een nieuwe, duurzame toekomst.”

De werken zijn volop aan de gang. “We willen tegen de zomer alles klaar hebben”, zegt Hendrik Deckers. “De gelijkvloerse verdieping krijgt een semipublieke functie, maar wat het precies wordt, daar zijn we nog niet uit. We zijn in gesprek met mogelijke huurders. Op de eerste en tweede verdieping komen kantoren, in het kleinere gebouw drie studentenstudio’s.”

Dankzij de subsidie kan er gewerkt worden volgens de regels van de kunst. “Het laat ons toe om te kiezen voor een historische inrichting zoals voorgeschreven door erfgoed.” De ganse site ondergaat een metamorfose. Aannemer Dockx realiseert een nieuwbouw aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat, de stad start in februari of maart met de aanleg van het nieuwe plein.