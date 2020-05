Hof van Busleyden sluit ‘Stay At Home Museum’ af met virtuele rondleiding Wannes Vansina

04 mei 2020

15u50 0 Mechelen Het Mechelse museum Hof van Busleyden sluit woensdag ‘Stay At Home Museum’ af, een reeks van Toerisme Vlaanderen die kunst in elke huiskamer wil brengen.

Eerder gaven MSK Gent, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel, Rubenshuis en Mu.ZEE een virtuele inkijk. Woensdag leiden kinderburgemeester Camila en gids Annik doorheen het stadspaleis en zijn wandtapijten, albasten beelden en Mechelse poppetjes.

“We zijn blij dat Museum Hof van Busleyden deze virtuele topreeks mag afsluiten. Het is fijn dat daarbij ook onze familievriendelijke aanpak in beeld komt, want dat was vanaf het begin een belangrijke doelstelling”, zegt schepen van cultuur Björn Siffer.

De rondleiding gaat in première op woensdag 6 mei via de Facebook-pagina van Toerisme Vlaanderen. Aansluitend beantwoordt curator Samuel Mareel vragen van het publiek. Wie de première mist, kan de tour door Museum Hof van Busleyden herbekijken op de webpagina van Stay At Home Museum.