Hof van Busleyden heeft eindelijk een Margareta Wannes Vansina

20 februari 2020

10u00 0 Mechelen Vanaf vandaag donderdag is in het Hof van Busleyden een portret te zien van Margareta van Oostenrijk. Het Mechelse museum krijgt het werk in bruikleen.

Landvoogdes Margareta van Oostenrijk bestuurde vanuit Mechelen de Bourgondische Nederlanden. Onder haar bewind kende de stad een bijzondere bloei. In Hof van Busleyden is een deel van de opstelling aan haar gewijd.

Het Bristol Museum & Art Gallery in het Verenigd Koninkrijk geeft een weinig bekende versie van een schilderij van Bernard van Orley voor drie jaar in bruikleen. De kunstenaar werkte als hofschilder in dienst van de landvoogdes en geldt als een van de belangrijkste renaissancekunstenaars uit de Nederlanden.

Curator Samuel Mareel is opgetogen met de komst van het werk. “We zijn al enkele jaren op zoek naar een versie van het schilderij van Van Orley voor in onze vaste opstelling. Dat we die uiteindelijk in Groot-Brittannië hebben gevonden zou ook voor Margareta trouwens van bijzondere betekenis zijn geweest. Het Engelse koningshuis Tudor was voor de landvoogdes een belangrijke Europese bondgenoot.”