Hof van Busleyden genomineerd voor Europese Museumaward Wannes Vansina

06 december 2019

10u21 0

Het Europese Museumforum heeft het Mechelse museum Hof van Busleyden genomineerd voor de Museum of the Year Award (EMYA) 2020. Schepen van Cultuur Björn Siffer: “Museum Hof van Busleyden maakt kans op de onderscheiding voor participatie, omdat Mechelaars en bezoekers actief betrokken worden bij projecten. Toevallig opent morgen ‘The Neverending Park’, een expo met 83 voorstellen van inwoners om de stad beter te maken. Ik ben fier dat ons stedelijk museum die pioniersrol in Europa opneemt.” Op de uitreiking is het wachten tot mei. Dan krijgen alle genomineerde musea de kans zich voor te stellen en zich zo internationaal te profileren tijdens een bijeenkomst van Europese musea in het Nationaal Museum in Cardiff in Wales.