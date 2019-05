Historische kerken krijgen toegankelijkere onthaalbalies Wannes Vansina

24 mei 2019

09u32 0 Mechelen De Sint-Janskerk in Mechelen ontvangt bezoekers voortaan aan een nieuwe onthaalbalie. Deze werd zo ontworpen dat alle informatie ook voor mensen in een rolstoel goed zichtbaar is. Bovendien kunnen kinderen rond het meubel wandelen en op zoek gaan naar nieuwe weetjes.

“Sinds 2011 liet de stad Mechelen, met subsidie van de Vlaamse Overheid, de interieurs restaureren van achtereenvolgens de Sint-Pieter en -Paulkerk, de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek, de Sint-Janskerk en de Sint-Katelijnekerk”, zegt Koen Anciaux, schepen van Monumentenzorg. “Onze kerken mogen gezien worden. Daarom willen we opnieuw extra aandacht besteden aan de toeristische ontsluiting van acht historische kerken van de Mechelse binnenstad. Daarvoor is een modernisering van informatieverstrekking zeker geen overbodige luxe.”

“Ik vind het erg belangrijk dat ons historisch erfgoed toegankelijk is. De huidige balies in onze kerken zijn volledig gesloten en vormen dus letterlijk een drempel voor kinderen of rolstoelgebruikers. Informatiefolders zijn op die manier niet altijd voorhanden. Dit nieuwe ontwerp nodigt iedereen uit om een brochure vast te pakken of met de onthaalmedewerker te spreken”, vult zijn college van Toerisme Björn Siffer aan. De balie kostte ruim 7.000 euro en werd gemaakt door sociale werkplaats ’t Atelier. Op korte termijn krijgen ook de Sint-Pieter-en-Paulkerk, Sint-Katelijnekerk, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk en de Begijnhofkerk een nieuwe onthaalbalie.