Historicus schrijft boek over 20ste-eeuws Mechelen Wannes Vansina

15 oktober 2019

12u32 0 Mechelen De Putse auteur Herwig De Lannoy (57) heeft dinsdag in het stadhuis van Mechelen zijn nieuwste boek voorgesteld. In ‘Een stad in volle vaart’ heeft hij het over wonen, werken, winkelen, weten en welzijn in Mechelen tussen 1918 en 2000.

‘Een stad in volle vaart’ is de opvolger van ‘Een stad in omwenteling’, dat eind 2017 verscheen en ‘de lange negentiende eeuw’ behandelde. In zijn nieuwste boek beschrijft De Lannoy hoe Mechelen ontredderd uit de Eerste Wereldoorlog kwam om uit te groeien tot de ambitieuze stad die een sleutelrol in de Europese Unie wil vervullen.

“Dit boek brengt voor het eerst het bewogen leven in Mechelen van 1918 tot 2000 in beeld, in een wervelend verhaal en met een schat aan illustraties, zoals het past bij een stad in volle vaart”, aldus uitgeverij Elena.

“Veel boeken gaan over de oorlogsperiodes of het interbellum, ik vond het interessanter om de ganse periode te bekijken. Ik kom trouwens niet toe met een boek. De thema’s politiek, levensbeschouwing, kunst en cultuur komen aan bod in een tweede, dat in april zal worden uitgegeven”, zegt De Lannoy.

Het boek telt 320 bladzijden en is te koop voor 49,50 euro. Meer info: www.uitgeverijelena.be.