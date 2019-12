Hiphoppers spelen speed pedelec-incident na in clip Wannes Vansina

11 december 2019

17u36 0 Mechelen Drie hiphoppers uit Mechelen en Vilvoorde hebben vandaag ‘Tientonner’ online gezet, een nummer en clip die ze baseerden op het incident in Rijkevorsel waarbij een bestuurder van een speed pedelec weigerde een vrachtwagen door te laten.

Dres uit Vilvoorde en Zigsag en XL uit Mechelen maken deel uit van Renday Vous, een samenwerking tussen verschillende artiesten. “Wij zijn hiphoppers en willen altijd actueel zijn. ‘Tientonner’ is onze eerste samenwerking”, vertelt Zigsag.

De drie speelden voor de clip niet alleen het viraal gegane filmpje van het incident na, in hun teksten gebruikten ze ook zoveel als mogelijk de letterlijke quotes van de betrokkenen. “Eigenlijk is het een bizar iets. Dat had toch veel hoffelijker kunnen zijn opgelost.”

Volgend jaar willen de hiphoppers veel meer nummers naar buiten brengen. “Voor ons geen typische rapthema’s als seks en wagens. We laten ons inspireren door de actualiteit.”

